Brüssel (dpa) - Die Absicherung der Euro-Währung schützt nach den Worten von Außenminister Guido Westerwelle auch heimische Arbeitsplätze.

Die Bundesregierung sei ein Freund Europas, «weil wir auch wissen, dass es im nationalen Interesse liegt, im Interesse unserer Arbeitsplätze, unserer Wirtschaftschancen und unseres Wohlstandes», sagte Westerwelle in Brüssel am Rande von Beratungen mit seinen europäischen Amtskollegen.

Mit Blick auf den Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der Eurozone an diesem Donnerstag sagte der FDP-Politiker, er erwarte von dieser Woche, dass sich die Europäer sich klar zu Europa bekennen. «All diejenigen, die augenblicklich den Euro oder auch Europa nicht mehr ganz so wichtig nehmen, sollen sich einmal überlegen, was aus der deutschen Wirtschaft würde, ohne den Euro, ohne Europa. Dann ging es aber mit uns bergab, und das muss verhindert werden.»

Bei dem Krisentreffen auf Spitzenebene soll es um die europäische Schuldenkrise gehen und ein zweites Hilfspaket für das hoch verschuldete Griechenland.