Berlin (dpa) - Die Affäre um verschwundene Baupläne für die neue Bundesnachrichtendienst-Zentrale in Berlin sorgt weiter für Wirbel: CDU-Politiker Wolfgang Bosbach sieht BND-Chef Ernst Uhrlau durch den Skandal beschädigt. Uhrlau hatte in der vergangenen Woche erklärt, es sei kein wirklich brisantes Material in unbefugte Hände gelangt. Das Magazin «Focus» berichtet hingegen, die Materialien enthielten sicherheitsrelevante Einzelheiten. «Herr Uhrlau hat jetzt ein echtes Problem», sagte Bosbach der «Mitteldeutschen Zeitung».

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.