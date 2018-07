Bonn (dpa) - Im Kampf gegen den Fachkräftemangel will Deutschland jetzt gezielt hoch qualifizierte Arbeitslose im krisengeschüttelten Südeuropa anwerben. Eine entsprechende Offensive der Bundesagentur für Arbeit stößt jedoch im In- und Ausland auf Probleme. Die Sprachbarriere schreckt viele Interessenten in Ländern wie Spanien und Portugal ab. In Deutschland kam vor allem Kritik von der CSU. Vorrang vor neuen Anwerbekampagnen müsse die Vermittlung heimischer Arbeitsloser haben, sagte Parteichef Horst Seehofer in München.

