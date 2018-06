London/Washington (dpa) - «Das ist der Tag der größten Demut in meinem Leben». Historischer Auftritt, aber kaum neue Erkenntnisse: Rupert und James Murdoch haben sich vor britischen Parlamentariern für illegale Recherchen bei «News of the World» entschuldigt - wollen aber von nichts gewusst haben.

CNN-Bericht

Lulz Security bei Twitter