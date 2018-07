London (dpa) - Medienmogul Rupert Murdoch und sein Sohn James haben sich bei einem historischen Auftritt vor britischen Parlamentariern für Vergehen im Abhör- und Korruptionsskandal entschuldigt. Persönliche Verantwortung übernahmen sie bei der Anhörung am Dienstag in London aber nicht.

Die fraglichen Entscheidungen seien nicht vom Top-Management getroffen worden. Einen kurzen Schreckmoment gab es, als ein Angreifer während der Befragung in Richtung Rupert Murdoch stürzte und diesen mit einer weißen Substanz - vermutlich Rasierschaum - bewarf. Niemand wurde verletzt, nach einer kurzen Unterbrechung ging es weiter.

«Vielleicht habe ich die Übersicht verloren», sagte der 80 Jahre alte Vorstandschef des Medienkonzerns News Corp. Mit Blick auf seine inzwischen eingestellte Skandalzeitung «News of the World». «Vielleicht, weil sie im Rahmen unseres Konzerns so klein war.» Auf die Frage, wer letztendlich schuld sei, sagte Murdoch: «Die Leute, denen ich vertraut habe, und dann vielleicht die Leute, denen diese vertraut haben.»

Das Erscheinen des Medienzars wurde als Sensation gewertet. Nach Angaben des Senders BBC war es das erste Mal in den rund 40 Jahren, seit Murdoch Anteile an britischen Medien besitzt, dass er sich vor Parlamentariern verantworten musste. Der Australier mit US-Pass galt in Großbritannien bisher als nahezu unantastbar.

Zu Beginn der Befragung entschuldigten sich Vater und Sohn. «Das ist der Tag der größten Demut in meinem Leben», sagte Rupert Murdoch. Als er erfahren habe, dass das Handy eines jungen Mordopfers durch «News of the World»-Journalisten abgehört wurde, sei das die schlimmste Erfahrung seiner Karriere gewesen. «Wir haben das Vertrauen unserer Leser gebrochen», sagte Murdoch.

Er stehe seit 57 Jahren an der Spitze seines Konzerns und habe zahllose Journalisten beschäftigt und Geschichten verfolgt, hieß es in einer Stellungnahme, die Murdoch zum Ende der Sitzung verlas. Er sei aber noch nie so wütend und beschämt gewesen. Er verstehe, dass es seine Verantwortung sei, auch in Zukunft bei den Ermittlungen im Abhörskandal zu helfen.

Man habe auf die Affäre so «schnell und transparent» wie möglich reagiert, sagte Murdoch. Doch der Anteil der «News of the World» am Gesamtkonzern weniger als ein Prozent betragen. Die meisten Fälle hätten daher gar nicht die Schwelle erreicht, ab der die Murdochs selbst involviert gewesen wären, ergänzte sein Sohn James.