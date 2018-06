Inhalt Seite 1 — Deutsche Aktien auf Erholungskurs Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag zur Erholung angesetzt und ist dabei von erfreulichen Quartalszahlen des US-IT-Konzerns IBM gestützt worden. Zudem waren Daten zum US-Immobilienmarkt positiv ausgefallen.

Die Reaktion auf enttäuschende Geschäftsergebnisse der US-Bank Goldman Sachs konnte einigermaßen kompensiert werden. Der Leitindex Dax schloss mit einem Plus von 1,19 Prozent auf 7192,67 Punkten, konnte damit seinen Vortagsverlust von 1,55 Prozent aber nicht vollständig wettmachen. Der MDax mittelgroßer Werte legte um 0,51 Prozent auf 10 628,62 Punkte zu. Der TecDax gewann 2,37 Prozent auf 838,64 Punkte.

Es seien vor allem die positiven Zahlen des IT-Konzerns IBM gewesen, die dem Markt Auftrieb gegeben hätten, sagte Marktanalyst Gregor Kuhn von IG Markets. Selbst der schlechter als erwartet ausgefallene ZEW-Konjunkturindex habe die Erholungsbewegung im Grunde nicht bremsen können.

Die zuletzt gebeutelten Finanzwerte konnten sich nach den deutlichen Vortagsverlusten nur teilweise erholen. Die Aktien der Deutschen Bank schlossen mit plus 1,63 Prozent auf 36,455 Euro, die der Munich Re gewannen 2,99 Prozent auf 101,70 Euro und die der Allianz 1,76 Prozent auf 89,38 Euro.

Das lag daran, dass Goldman Sachs wegen der Unruhen an den Finanzmärkten schwache Quartalszahlen vorgelegt hatte und auch die Bank of America wegen zwielichtiger Hypothekengeschäfte aus der Vergangenheit wie erwartet einen riesigen Quartalsverlust gemeldet hatte. Zudem gibt es laut EU-Diplomaten kurz vor dem Krisengipfel zu Griechenland eine wachsende Unterstützung für eine Finanzsteuer, die allen Banken auferlegt werden könnte. Der Chef des Instituts der Wirtschaftsprüfer, Klaus-Peter Naumann, sagte außerdem, dass er derzeit von einem Zwang zu Wertberichtigungen auf griechische Anleihen ausgehe. «Die Commerzbank trägt hier in Deutschland die größten Risiken», kommentierte ein Händler. Deren Anteilsscheine büßten knapp ein Prozent ein.

Im Technologiesektor legten die Titel des Softwarekonzerns SAP in Reaktion auf IBM um 1,78 Prozent auf 41,100 Euro zu und die Aktien des Halbleiterherstellers Infineon stiegen als Dax-Favorit um 4,84 Prozent auf 7,447 Euro. Die Aktien des SAP-Konkurrenten Software AG und die von Dialog Semiconductor legten sogar jeweils um rund sieben Prozent zu. IBM hatte sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Analystenerwartungen übertroffen und die Jahreserwartung für den Gewinn angehoben.

Der EuroStoxx stieg um 1,34 Prozent auf 2657,45 Punkte und auch die Leitindizes in Paris und London legten zu. Die US-Börsen zeigten sich zum Handelsschluss in Europa ebenfalls fest.