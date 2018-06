Ringen um Griechenland-Lösung - Konjunkturerwartung getrübt =

Berlin/Brüssel (dpa) - Kurz vor dem Euro-Sondergipfel wird in Brüssel hektisch um eine Lösung in der Griechenland-Krise gerungen. Die Warnungen von Ökonomen werden immer drängender: Das Schicksal des Euro stehe auf dem Spiel. Vom Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs werden eindeutige Signale zur Lösung der eskalierenden Euro-Schuldenkrise erwartet. Telefonkonferenzen und Beratungen jagen sich vor dem Gipfel, auf dem verschiedensten Lösungsmodelle und deren Risiken diskutiert werden. Befürworter und Gegner einer Umschuldung scheinen von ihren Positionen noch keinen Schritt zurückzuweichen.

Anklage gegen Ex-BayernLB-Vorstand Gribkowsky erhoben =

München (dpa) - Gegen das frühere BayernLB-Vorstandsmitglied Gerhard Gribkowsky ist Anklage erhoben worden. Dem ehemaligen Risikovorstand für die Verwertung der Formel-1-Anteile der BayernLB wird unter anderem Bestechlichkeit, Untreue und Steuerhinterziehung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft München am Dienstag mitteilte. Durch ihn sei der Bank ein Schaden in Höhe von knapp 66,5 Millionen US-Dollar entstanden. Gribkowsky betreute den Verkauf der Formel-1-Anteile an den britischen Finanzinvestor CVC Capital Partners Anfang des Jahres 2006, die der Bank nach der Pleite von Medienmogul Leo Kirch als Sicherheiten zugefallen waren. Gribkowsky sitzt seit Januar in Untersuchungshaft.

Bei Cisco müssen 6500 Leute gehen =

San Jose (dpa) - Der US-Netzwerkausrüster Cisco Systems startet seinen befürchteten Stellenabbau. Weltweit fallen 6500 Jobs weg - damit muss beinahe jeder zehnte Mitarbeiter gehen. Auch viele Manager sind darunter. Die betroffenen Mitarbeiter in den USA, Kanada und einigen anderen Ländern würden in der ersten August-Woche informiert, erklärte der Konzern am späten Montag am Firmensitz im kalifornischen San Jose. Cisco ächzt unter hohen Kosten. Konzernchef John Chambers hatte bereits die gefloppten Flip-Videokameras eingestellt und im Mai eine Vereinfachung des gesamten Konzerns angekündigt. Die Konzernführung hat nun zusätzlich zum Stellenabbau ein 5000 Mann starkes Werk im mexikanischen Juarez an den asiatischen Auftragsfertiger Foxconn abgegeben.

IBM schwimmt weiter auf Erfolgswelle = Armonk (dpa) - IBM kann getrost noch eine Flasche Sekt aufmachen: Das Unternehmen, das in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, präsentiert sich derzeit in Bestform. Das zweite Quartal verlief besser als gedacht, und im Gesamtjahr traut sich «Big Blue» nun einen noch höheren Gewinn zu. Die Aktie verteuerte sich am Montag nachbörslich um 2 Prozent. «Der Umsatz mit Hardware, Software und Services ist prozentual zweistellig gestiegen», sagte Konzernchef Samuel Palmisano am Firmensitz in Armonk im US-Bundesstaat New York. Insgesamt setzte IBM von April bis Juni 26,7 Milliarden Dollar (18,9 Mrd Euro) um - das sind 12 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn kletterte um 8 Prozent auf unterm Strich 3,7 Milliarden Dollar.