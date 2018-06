Inhalt Seite 1 — Deutsch-russischer Schulterschluss trotz Verstimmung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hannover (dpa/lni) - Trotz des Debakels um den zurückgezogenen Quadriga-Preis für Wladimir Putin bauen Deutschland und Russland ihre Zusammenarbeit auf breiter Front aus.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Staatspräsident Dmitri Medwedew sprachen nach gemeinsamen Regierungsberatungen am Dienstag in Hannover von dichten Kontakten. Besiegelt wurden auch mehrere Wirtschaftsvorhaben.

«Es ist die gesamte Breite vertreten», sagte Merkel mit Blick auf die Vereinbarungen nach den 13. deutsch-russischen Konsultationen. Dazu zählten zudem die kulturelle Zusammenarbeit, die Partnerschaft für die russische Modernisierung sowie Umweltverträge etwa zur Wiederherstellung russischer Torfmoore.

Medwedew verurteilte die Absage des Quadriga-Preises an den russischen Ministerpräsidenten Putin überraschend scharf. Die Entscheidung des Kuratoriums des Vereins Werkstatt Deutschland sei «feige und inkonsequent». Wer einen solchen Entschluss fasse, müsse diesen auch durchziehen. «Ich glaube, dass der Preis am Ende ist - zumindest für die internationale Gemeinschaft.»

Merkel sagte: «Wir werden natürlich auch immer wieder schauen: Wie entwickelt sich die Lage der Menschenrechte in Russland?» Gerade mit Blick auf anstehende Wahlen sei eine «faire Situation» für die Presse wichtig. Medwedew sicherte offene und freie Abstimmungen zu. Russland wählt im Dezember ein neues Parlament und im März 2012 einen neuen Präsidenten in Direktwahl. Medwedew ließ weiter offen, ob er 2012 erneut kandidiert. «Es gilt, noch ein bisschen zu warten.»

Merkel stellte in Aussicht, dass deutsche Versorger im Zuge des Atomausstiegs und der Energiewende verstärkt auf russisches Gas zurückgreifen könnten. Auch aus Norwegen und Großbritannien beziehe Deutschland Gas. Doch die Bundeskanzlerin betonte: «Je günstiger das russische Gas angeboten werden kann, desto wahrscheinlicher ist, dass es auch gekauft wird.»

Die Kooperation in Energiefragen wollen Russen und Deutsche weiter vertiefen. Siemens unterzeichnete dafür Absichtserklärungen zur Modernisierung der Stromnetze und zum Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung in Russland. Der Autozulieferer Continental besiegelte den Vertrag zum Bau eines Reifenwerks in Kaluga, 170 Kilometer südwestlich von Moskau. Die KfW Entwicklungsbank und die russische Förderbank prüfen einen internationalen Fonds für kleine und mittlere Firmen.