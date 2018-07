New York (dpa) - «Hannah Montana»-Star Miley Cyrus (18) zeigt sich ganz verliebt - in ihr neues Hundebaby. Sie twitterte ein Foto, auf dem sie mit ihrem kleinen Schlittenhund im Arm zu sehen ist, und ließ keinen Zweifel an ihren Gefühlen.

«Ich bin so verliebt in ihn, es ist fast schon lächerlich. Sein Name ist Floyd», schrieb sie. Die Sängerin und Schauspielerin hatte zu ihrem 16. Geburtstag bereits einen Vierbeiner geschenkt bekommen: ein Malteser-Weibchen namens Sophie.

