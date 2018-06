New York (dpa) - «Glee»-Star Jane Lynch (51) hat sich aus Angst vor Angriffen erst mit 32 Jahren als Lesbe geoutet. In dem kleinen Ort im US-Bundesstaat Indiana, in dem sie die 70er Jahren als Teenager verbrachte, wollte sie nicht aus dem Rahmen fallen.

«Da, wo ich groß wurde - ähnlich wie in "Glee" - musste man einfach "normal" sein, sonst hätte man sofort ein eisgekühltes Getränk im Gesicht gehabt», sagte Lynch dem US-Magazin «Vogue». «Ich wollte nicht zu groß sein. Ich wollte nicht zu laut sein. Ich wollte keine Lesbe sein», sagte Lynch. Seit 2010 ist die Schauspielerin mit ihrer Freundin Lara Embry verheiratet und adoptierte deren achtjährige Tochter Haden. Im Januar wurde sie für ihre Nebenrolle in der schrägen US-Musical-Fernsehserie mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Als Cheerleader-Trainerin Sue Sylvester ist sie in Deutschland montags auf SuperRTL zu sehen.

Bericht in «Vogue»

«Glee» bei SuperRTL