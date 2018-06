Berlin/London (dpa) - Der Abhör- und Bestechungsskandal um das Boulevardblatt «News of the World» hat die enge Verflechtung zwischen der britischen Politik und den Medien des Unternehmers Rupert Murdoch offengelegt. Eine Chronologie:

August 2006: «News-of-the-World»-Reporter Clive Goodman und Privatdetektiv Glenn Mulcaire werden verhaftet. Sie sollen die Mobiltelefone von Bediensteten des Königshauses abgehört haben.

Januar 2007: Goodman und Mulcaire werden zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt. Chefredakteur Andy Coulson übernimmt Verantwortung und tritt zurück. Er bestreitet, von Bespitzelungen gewusst zu haben.

Mai 2007: Der konservative Oppositionsführer David Cameron beruft Coulson zu seinem Berater.

Juli 2009: Der «Guardian» berichtet über weitere angebliche Abhöraktionen der «News of the World». Die Herausgeber sollen teure Entschädigungen an prominente Opfern gezahlt haben.

Mai 2010: Die Konservativen gewinnen die Wahlen, Coulson wird Kommunikationschef des neuen Premierministers Cameron.

September 2010: Coulson wird in Medienberichten vorgeworfen, von den Abhöraktionen gewusst und diese zum Teil angeregt zu haben.