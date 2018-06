Bielefeld (dpa) - Auch der ehemalige Fußball-Nationalspieler David Odonkor macht einem Medienbericht zufolge einen Ausflug in die fünfte Liga. Der 27 Jahre alte Angreifer hält sich nach Informationen des Fachblatts «Reviersport» beim TuS Dornberg in Bielefeld fit.

«Ich habe meine Reha in Stuttgart erfolgreich hinter mich gebracht und möchte jetzt den Spaß am Fußball wieder finden», sagte Odonkor dem Magazin. «Ich weiß nicht, wie lange ich in Dornberg bleiben werde. Mein Ziel ist die Rückkehr in die Bundesliga.» Zuletzt hatte auch Gerald Asamoah bei einem Fünftligisten, dem VfB Hüls, angeheuert.

Der im westfälischen Bünde geborene Odonkor hatte in seiner Karriere immer wieder mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen. Für Borussia Dortmund absolvierte er von 2002 bis 2006 insgesamt 75 Bundesligaspiele (zwei Tore). Danach stand er bis Juni 2011 bei Betis Sevilla unter Vertrag. Bei dem spanischen Klub kam Odonkor nur auf 51 Ligaeinsätze. 2006 wurde er mit Deutschland WM-Dritter.