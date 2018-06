Inhalt Seite 1 — BVB meisterlich - Bayern patzen 1:2 gegen HSV Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mainz (dpa) - Das erhoffte Gipfel-Treffen zwischen Champion Borussia Dortmund und Branchenprimus Bayern München beim «Liga total! Cup» ist geplatzt.

Während der BVB beim 1:0 (0:0) gegen den FSV Mainz 05 bereits meisterliche Frühform nachwies und dem Gastgeber die sportliche Premiere in der neuen Heimstätte verdarb, kassierten die für 44 Millionen Euro aufgemotzten Bayern am Dienstagabend eine 1:2 (0:2)-Pleite gegen den Hamburger SV. Son Heung-Min (7./30. Minute) war mit seinen beiden Treffern vor rund 30 900 Fans in der Coface Arena der Matchwinner. Das Anschlusstor von Toni Kroos (57.) kam zu spät.

«Wir müssen noch einige Dinge verbessern, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wichtig ist, dass wir die Spiele gewinnen, wenn es um etwas geht», sagte Bayern-Mittelfeldspieler Bastian Schweinsteiger. «Man sieht, dass man in der Vorbereitung ist, dass noch nicht alles rund läuft. Man muss hart arbeiten, und das werden wir machen», meinte Kapitän Philipp Lahm.

Die Münchner können am Mittwoch im Spiel um Platz 3 gegen Mainz nur noch den Trostpreis gewinnen. Anschließend peilt der BVB, für den Neuzugang Ivan Perisic (33.) den Sieg sicherstellte, gegen den HSV die erste Trophäe der bevorstehenden Saison an. Beide Teams treffen am 5. August im Eröffnungsspiel der 49. Bundesliga-Spielzeit erneut aufeinander. «Dass wir heute gewinnen, hätte ich nicht gedacht», gestand HSV-Trainer Michael Oenning.

Die Bayern, die mit Ausnahme der Neuzugänge Jerome Boateng und Rafinha alle Stars dabei hatten, wurden schon früh kalt erwischt. Nach einer zu kurzen Abwehr von Nationaltorhüter Manuel Neuer schoss Son aus spitzem Winkel zur überraschenden HSV-Führung ein.

Der Favorit mühte sich danach vergeblich um den Ausgleich. Franck Ribéry (10.) und Arien Robben (14.) vergaben die besten Möglichkeiten vor der Pause. Auf der Gegenseite scheiterte Gökhan Töre (27.) an Neuer. Sekunden vor der Pause machte es Son nach feiner Vorarbeit von Dennis Diekmeier aus Nahdistanz besser.

Die Münchner waren zwar spielbestimmend, gingen jedoch fahrlässig mit ihren wenigen Chancen um. Mario Gomez (42.) köpfte den Ball aus Nahdistanz über das Gebälk, viel mehr hatte der Rekordmeister in der Offensive nicht zu bieten. Erst am Ende der Partie mussten die Hamburger noch einmal zittern, als Kroos per Fernschuss traf.