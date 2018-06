Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Thomas de Maizière will erst Ende des Jahres in Abstimmung mit den Verbündeten über den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan entscheiden. Er habe nicht die Absicht, «einseitig eine Zahl des Abzuges zu nennen». Das sagte der CDU-Politiker nach einem Treffen mit dem gerade abgelösten Kommandeur der Afghanistan-Schutztruppe Isaf, US-General David Petraeus, in Berlin. Generalinspekteur Volker Wieker hatte Anfang Juli für die erste Stufe des Abzugs die Zahl von 500 Soldaten ins Spiel gebracht und damit erstmals eine Richtgröße genannt.

