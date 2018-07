Washington (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama haben sich in punkto Euro-Krise ausgetauscht. Die beiden hätten miteinander telefoniert, teilte das Weiße Haus mit. Bei dem Gespräch sei es um den bevorstehenden EU-Krisengipfel am Donnerstag in Brüssel gegangen. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Beide waren sich aber einig, dass eine Lösung gefunden werden muss. Der EU-Krisengipfel soll unter anderem eine Entscheidung zu einem zweiten Hilfspaket für das pleitebedrohte Griechenland bringen - so die Hoffnung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.