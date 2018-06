London (dpa) - Medienmogul Rupert Murdoch sieht sich im Abhörskandal seines eingestellten Blattes «News of the World» nicht in der Verantwortung. Das sagte Murdoch bei einer Anhörung vor britischen Parlamentariern. Ähnlich äußerte sich sein Sohn James. Beide baten um Entschuldigung für das Abhören von Telefonaten und Mailboxen. Für einen Moment des Schreckens sorgte ein Mann aus dem Publikum. Er versuchte, Murdoch mit einer weißen Substanz zu beschmieren, vermutlich Rasierschaum. Die Murdoch-Vertraute Rebekah Brooks sagte erneut, sie habe von der Abhörpraxis nichts gewusst.

