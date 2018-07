London (dpa) - Im Abhörskandal in Großbritannien soll heute Rupert Murdoch vor Parlamentariern in London aussagen. Die Abgeordneten wollen von dem Medienmogul wissen, was er von den illegalen Abhörpraktiken gewusst hat. Ebenfalls vorgeladen sind Murdochs Sohn James und die frühere Verlagsmanagerin Rebekah Brooks. Gestern war ein ehemaliger Journalist der «News of the World» tot in seiner Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht allerdings nicht von einem Gewaltverbrechen aus.

