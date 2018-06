Hannover (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Dmitri Medwedew haben bei einem Abendessen die heutigen 13. deutsch-russischen Regierungskonsultationen vorbereitet. Beide sprachen in der Nähe von Hannover über die wirtschaftliche Entwicklung in beiden Ländern, die Lage im Euro-Raum und den Konflikt in Libyen. Das Gespräch verlief nach Angaben eines Regierungssprechers in freundschaftlicher Atmosphäre. In Hannover geht heute auch der «Petersburger Dialog» zu Ende.

