Moskau (dpa) - Russland will im Libyen-Konflikt weiter vermitteln. Der libysche Außenminister Abdulati al-Obeidi reist morgen zu Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow nach Moskau. Die Regierung in Tripolis habe um das Treffen gebeten, teilte das russische Außenministerium nach Angaben der Agentur Itar-Tass mit. Am Vortag hatte Lawrow betont, dass Russland sowohl mit dem Regime von Machthaber Muammar al-Gaddafi als auch mit den Rebellen in Kontakt bleiben wolle, um konstruktive Gespräche zu fördern. Russland hat allerdings wiederholt betont, dass Gaddafi zurücktreten müsse.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.