Tel Aviv (dpa) - Die israelische Marine hat im Mittelmeer ein Hilfsschiff mit Kurs auf den Gazastreifen abgefangen. Den 16 pro-palästinensischen Aktivisten und Besatzungsmitgliedern an Bord der französischen Yacht sei per Funk mitgeteilt worden, dass sie in Richtung eines gesperrten Gebietes unterwegs seien, teilte eine Armeesprecherin in Tel Aviv mit. Israel habe angeboten, dass die Hilfsgüter an Bord im israelischen Hafen Aschdod ausgeladen werden könnten. Israel hat nach eigenen Angaben die Seeblockade verhängt, um die illegale Einfuhr von Waffen in den Gazastreifen zu unterbinden.

