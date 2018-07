Hannover (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für einen Beitritt Russlands zur Welthandelsorganisation WTO ausgesprochen. Sie unterstütze die entsprechende Position der deutschen Wirtschaft, sagte Merkel nach deutsch- russischen Regierungsberatungen in Hannover. Deutsche Firmen seien sehr interessiert am Aufbau eines modernen Industriesektors in Russland. Dabei seien rechtsstaatliche Rahmenbedingungen von besonderer Bedeutung. Überdies hat Merkel Russland Visa-Erleichterungen in Aussicht gestellt. Sie sagte, künftig solle die Einreise vereinfacht werden.

