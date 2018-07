Caracas (dpa) - Venezuelas Präsident Hugo Chávez führt trotz der Krebsbehandlung auf Kuba die Regierungsgeschäfte. Das versicherte der venezolanische Vize-Präsident Elías Jaua. Chávez werde sich alle notwendige Zeit für seine Genesung auf Kuba nehmen.

«Er hat das Kommando in der Regierung, hat es nie abgegeben und wird es weiter haben», betonte Jaua. Chávez hatte zuvor von Kuba aus in einer TV-Ansprache mitgeteilt, dass die Ärzte ihm einen Tumor mit Krebszellen entfernt hätten. Die Operation sei erfolgreich verlaufen, und er sei auf dem Weg der «vollen Genesung», versicherte der 56-Jährige, der sich seit über drei Wochen in Havanna aufhält.

Um welche Art von Krebs es sich handelt, ließ er allerdings offen. Auch ein Datum für eine Rückkehr nach Venezuela nannte er nicht. Am Freitag wurde ein neues Video veröffentlicht, das am 29. Juni aufgenommen worden sein soll. Darin zeigt sich Chávez bei einem Arbeitstreffen in Havanna gemeinsam mit seinem Bruder, dem Gouverneur des Bundesstaates Barinas, Adán Chávez, Außenminister Nicolás Maduro und dem Armeechef, General Henry Rangel.

Nachdem Chávez die Krebsoperation selbst mitgeteilt hatte, trafen zahlreiche Genesungswünsche lateinamerikanischer Präsidenten ein. Auch Venezuelas Opposition wünschte dem sozialistischen Staatschef eine rasche Erholung. «Das ist eine menschliche Pflicht», sagte Oppositionspolitiker Ramón Guillermo Aveledo. Allerdings hätte er sich gewünscht, dass die Wahrheit früher gesagt worden sei.

Wegen seiner Abwesenheit wurde ein für nächsten Mittwoch auf der venezolanischen Karibikinsel Margarita geplanter Gipfel der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten verschoben. Regierungsvertreter in Caracas hofften, dass Chávez dennoch am 5. Juli in Venezuela sein werde, wenn der 200. Unabhängigkeitstag des Landes gefeiert wird.

Chávez ist am Sonntag vier Wochen außer Landes. Er verließ Caracas am 5. Juni. Nach Besuchen in Brasilien und Ecuador flog er nach Kuba, wo er sich seitdem aufhält. Vize-Präsident Jaua versicherte, der Auswärtsaufenthalt sei völlig legal. Das Parlament habe die Abwesenheit gebilligt. Chávez steht 2012 vor Präsidentschaftswahlen.