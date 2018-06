Ottawa/New York (dpa) - Es ist ein Baum, der besonders alt werden kann: Prinz William und seine Frau Catherine haben in Kanada eine Kanadische Hemlocktanne gepflanzt.

Am dritten Tag ihrer Reise setzten die beiden nach Angaben der «Toronto Sun» das Bäumchen im Garten von Rideau Hall ein, der offiziellen Residenz von Williams Großmutter Elizabeth II. Kanada ist seit 1982 offiziell unabhängig, die britische Königin ist aber nach wie vor Staatsoberhaupt des zweitgrößten Landes der Welt.

Die Baumart war gut ausgesucht. Die Kanadische Hemlocktanne ist nicht nur ein Symbol des Gastlandes sondern kann auch bis zu 1000 Jahre alt werden. Es ist seit langem eine Tradition, dass Gäste in Rideau Hall einen Baum pflanzen.

Anschließend trafen beide im Kriegsmuseum Kanadas Veteranen früherer Kriege, bis zurück zum Zweiten Weltkrieg. Dabei ging es auch um Frauen aus Europa, die mit kanadischen Soldaten in deren Heimat gingen. Etwa 45 000 sollen es nach Angaben der «Toronto Sun» sein. Nur 43 Tage nach Ankunft der ersten kanadischen Soldaten in Großbritannien im Dezember 1939 soll es eine erste Trauung gegeben haben.

Kate und William sind neun Tage in Kanada, bevor sie noch für zwei Tage nach Kalifornien fliegen. Am Samstagabend wollten sie mit Montreal zum ersten Mal in das französischsprachige Kanada vordringen und die Nacht über mit einem Schiff der kanadischen Marine in die Stadt Quebec fahren.

