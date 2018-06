Brüssel (dpa) - Die drohende Staatspleite in Griechenland ist vorerst abgewendet. Die Euro-Finanzminister gaben einen neuen Milliardenkredit an das krisengeschüttelte Land frei. Aus dem Hilfsprogramm der EU und des Internationalen Währungsfonds sollen insgesamt 12 Milliarden Euro fließen. Ohne das Geld wäre Athen Mitte des Monats zahlungsunfähig. Über ein neues Hilfspaket an Griechenland soll erst zu einem späteren Termin entschieden werden.

