Los Angeles (dpa) - Maria Shriver will die Scheidung von Arnold Schwarzenegger. Die 55-Jährige habe in Los Angeles die Trennung offiziell beantragt, berichten die «Los Angeles Times» und das «People»-Magazin übereinstimmend. Damit scheint die Ehe nach 25 Jahren und vier Kindern, aber auch einer langen außerehelichen Affäre, endgültig beendet. Shriver gab in den Formularen «unüberbrückbare Gegensätze» als Grund an. Für die beiden jüngsten Kinder wolle sie ein gemeinsames Sorgerecht.

