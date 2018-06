Inhalt Seite 1 — Apple bricht alle Rekorde: Ansturm auf iPhones Seite 2 Auf einer Seite lesen

Cupertino (dpa) - Apple ist und bleibt ein Phänomen: Immer mehr Menschen drängen in die Läden, obwohl sie auf viele Geräte wochenlang warten müssen. Es scheint, als ob es keine Konkurrenz gäbe.

Allein von April bis Juni sind die Kalifornier mehr als 20,3 Millionen iPhone-Handys losgeworden, dazu fast 9,3 Millionen iPad-Tablets und annähernd 4,0 Millionen Mac-Rechner. Manche Produkte verkauften sich dreimal so gut wie im Vorjahreszeitraum.

Firmenchef Steve Jobs sprach am Dienstag (Ortszeit) in einer Mitteilung vom «besten Quartal aller Zeiten». Und selbst der sonst eher spröde wirkende Finanzchef Peter Oppenheimer ließ sich in einer Telefonkonferenz zu der Aussage hinreißen, die Nachfrage sei «sagenhaft».

Der Umsatz verbesserte sich um 82 Prozent auf 28,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum sogar auf 7,3 Milliarden Dollar (5,2 Mrd Euro). Soviel hat Apple noch nie verdient. Einziger Wermutstropfen waren die iPod-Musikspieler, deren Absatz weiter fiel auf zuletzt 7,5 Millionen Stück. Viele Apple-Fans hören ihre Songs inzwischen lieber auf dem iPhone.

Apple übertraf mit den Zahlen ein ums andere Mal die Erwartungen der Analysten. Die Aktie schoss in einer ersten Reaktion nachbörslich um 7 Prozent nach oben und durchbrach erstmals die 400-Dollar-Marke. Apple festigte damit seine Stellung als wertvollstes Technologieunternehmen der Welt mit einem Gesamtwert von annähernd 370 Milliarden Dollar.

Apple ist derzeit so erfolgreich unterwegs wie kaum ein zweites Unternehmen. Zuletzt wirbelte der Konzern mit dem iPad den gesamten Computermarkt durcheinander. «Wir haben jedes iPad verkauft, das wir fertigen konnten», sagte Tim Cook, der die täglichen Geschäfte führt, während Steve Jobs eine krankheitsbedingte Auszeit nimmt.

Klar würde dabei der eine oder andere Kunde vom Kauf eines Mac-Rechners abgehalten. «Aber die meisten Kunden kaufen ein iPad statt eines Windows-PCs.» Der PC-Absatz schwächelt tatsächlich seit Monaten.