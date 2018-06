Würzburg (dpa) - Einer der größten Prozesse um Anlagebetrug in Deutschland steht kurz vor dem Abschluss. An diesem Freitag (22. Juli) will das Landgericht Würzburg das Urteil gegen den mutmaßlichen Millionenbetrüger Helmut Kiener verkünden.

Wie eine Justizsprecherin sagte, bereiten Staatsanwaltschaft und Verteidigung für diesen Donnerstag ihre Schlussvorträge vor. Dem Manager und Anlageberater Kiener wird vorgeworfen, über manipulierte Fonds Kleinanleger und internationale Banken in großem Stil um ihr Geld gebracht zu haben - die Staatsanwaltschaft spricht von einem Schaden von 345 Millionen Euro. Auf der Anklagebank sitzt auch ein mutmaßlicher Komplize Kieners.

Ob die Plädoyers und einen Tag später die Urteilsverkündung wirklich so stattfinden können, hängt nach Angaben der Sprecherin allerdings noch von zwei Beweisanträgen ab, über die das Gericht an diesem Donnerstag zu entscheiden hat. Erst dann sei klar, ob die Beweisaufnahme wie geplant abgeschlossen werden könne.

Im März begann der Prozess vor dem Würzburger Landgericht. Kiener schilderte als Hauptdrahtzieher detailliert, wie er Anleger und Geschäftspartner hinters Licht geführt hatte. Nach den Worten des geständigen Angeklagten wurden einigen Anlegern Gewinne ausgezahlt. Das war der Staatsanwaltschaft zufolge aber nur mit dem Geld neuer Kunden möglich - ein sogenanntes Schneeballsystem. Kiener steht wegen Betrugs, Urkundenfälschung sowie Steuerhinterziehung vor Gericht. In dem langwierigen Verfahren kamen auch Menschen zu Wort, die durch die betrügerischen Machenschaften ihr Geld verloren haben.