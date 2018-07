Inhalt Seite 1 — Endspurt bei Suche nach Ausweg aus der Schuldenkrise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/Brüssel (dpa) - Die 17 Euro-Staaten haben vor ihrem Gipfel an diesem Donnerstag in Brüssel fieberhaft nach Auswegen aus der Schuldenkrise gesucht. In Berlin loteten Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy Kompromisslinien für ein zweites Griechenlandpaket aus.

Knackpunkt bleibt die Beteiligung privater Gläubiger. Die beiden führenden europäischen Nationen seien sich ihrer Verantwortung für einen Erfolg bewusst, machte Regierungssprecher Steffen Seibert klar. Bei gutem Willen von allen Seiten könne eine «gute und weiterführende Lösung» zustande kommen.

In Brüssel liefen am Mittwoch ununterbrochen Vorbereitungstreffen auf verschiedenen Ebenen. Mit ungewöhnlich deutlichen Worten rief EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso die Euro-Länder zur Geschlossenheit auf. Die Staats- und Regierungschefs müssten Klarheit über die Rettung Griechenlands schaffen. Außenminister Guido Westerwelle sprach von einer «Schicksalsfrage unseres Kontinents». Dabei sei klar, dass Paris und Berlin weder Europa noch den Euro fallen lassen würden. «Alles andere sind wirre Spekulationen.»

Seibert sagte: «Deutschland und Frankreich müssen sich einigen. Wenn dies nicht geschieht, kommt man in Europa nicht weiter.» Zuletzt waren Berlin und Paris uneins über das Ausmaß der Beteiligung der Banken am Griechenland-Hilfspaket. Die Bundeskanzlerin hatte hochgesteckte Erwartungen an das Treffen gedämpft: Das Euro-Schulden-Problem sei kaum durch einen «spektakulären Schritt» zu lösen. Es müssten weitere Schritte folgen, um die Schuldentragfähigkeit Griechenlands langfristig zu sichern.

Der Brüsseler Gipfel (Donnerstag, ab 12.45 Uhr) soll das zweite Hilfspaket für Griechenland endlich auf den Weg bringen. Teilnehmer sind die Staats- und Regierungschefs der 17 Euro-Länder, EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, EZB-Präsident Jean-Claude Trichet sowie die neue IWF-Chefin Christine Lagarde.

Auch in Brüssel ging es laut Diplomaten unter anderem um die Frage, wie Banken und Versicherungen an der Griechenland-Rettung beteiligt werden können. Deutschland beharrt auf einer solchen Beteiligung, wie Seibert noch einmal betonte. In Brüssel heißt es, Banken und Versicherungen sollten einen Teil der Last des neuen Pakets tragen und rund 30 Milliarden Euro beisteuern. Neben Deutschland pochen auch die Niederlande und Finnland darauf. Die Europäische Zentralbank (EZB) sperrt sich.

In den vergangenen Tagen wurde auch über eine Finanzsteuer für alle Banken debattiert, die laut Experten bis zu zehn Milliarden Euro im Jahr einbringen könnte. Nach Vorstellung Barrosos solle diese Steuer in die EU-Kassen wandern. Das würde vermutlich neuerlich Streit mit der Bundesregierung provozieren. Deutschland setzt sich zwar in der EU seit der Banken- und Finanzkrise für eine Finanztransaktionssteuer ein, will sie aber für sich haben.