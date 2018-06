Inhalt Seite 1 — Contadors Mut nicht belohnt - Norweger Hagen siegt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Pinerolo (dpa) - Alberto Contador stürzte sich unerschrocken in die halsbrecherische Abfahrt. Er kämpfte sich auf holpriger Straße und schlechter Sicht Meter um Meter von seinen Konkurrenten los - wurde im Ziel der 17. Etappe der Tour de France aber nicht belohnt.

Auf der brutalen Sekundenhatz nach dem Gelben Trikot konnten seine Hauptrivalen Andy und Frank Schleck sowie Cadel Evans kontern und rollten zusammen mit dem Spanier über die Ziellinie. 27 Sekunden danach kam Thomas Voeckler ins Ziel und verteidigte damit das Gelbe Trikot.

«Alle wussten, dass ich attackieren werde», meinte der dreimalige Tour-Sieger, den ein Sturz im Feld kurz vor dem letzten Anstieg aus dem Rhythmus gebracht hatte. «Ich musste viel investieren, um wieder heranzukommen. Ich musste etwas versuchen, aber die Schlecks waren nach gestern natürlich gewappnet», sagte der Madrilene.

Den Tagessieg hatte sich nach 179 Kilometern in Pinerolo zum zweiten Mal bei dieser Tour Edvald Boasson Hagen gesichert. Er machte den insgesamt vierten Etappensieg eines Norwegers perfekt. Am Vortag war er von Landsmann Thor Hushovd in Gap geschlagen worden. «Nach der knappen Niederlage ist es heute ein großartiges Gefühl», sagte er.

Nach den Sekundenverlusten vom Vortag hatten die Brüder Schleck nur dank eines mutigen Kraftaktes auf der finalen Abfahrt einen erneuten Rückschlag vermieden. «Heute haben die Jungs gezeigt, dass sie sich nach der Enttäuschung vom Dienstag zurückkämpfen können. Contador ging auf der Abfahrt die meisten Risiken ein und wurde dafür nicht belohnt», stellte Schlecks Teamchef Brian Nygaard fest.

In der Gesamtwertung trennen Contador weiter 1:39 Minuten von Frank Schleck und 39 Sekunden von Andy Schleck. Die besten Aussichten auf den Tour-Sieg hat aber weiterhin der Australier Evans, der 1:57 Minuten Vorsprung auf Contador hat.

Der Franzose Voeckler verteidigte seine Position an der Spitze noch einmal mit 1:18 Minuten Vorsprung vor Evans, obwohl er sich auf der Abfahrt vom Pramartino zweimal folgenschwer versteuerte. Einmal landete er auf einem Auto-Parkplatz. Seine Tage im Gelben Trikot scheinen gezählt, wenn an den drei folgenden Tagen die Entscheidung bei der 98. Tour de France fallen wird.