Los Angeles (dpa) - Dennis Quaid («The Day After Tomorrow») macht bei der Verfilmung der Schwangerschafts-Komödie «What To Expect When You're Expecting» mit. «Variety» zufolge spielt er den Ehemann einer deutlich jüngeren Frau (Brooklyn Decker), die mit Zwillingen schwanger ist.

Gleichzeitig erwartet auch sein ältester Sohn das erste Baby. Quaid stehen dabei hochkarätige Kolleginnen zur Seite. Vorab wurde schon bekannt, dass auch Jennifer Lopez, Cameron Diaz, Elizabeth Banks und Anna Kendrick mitspielen. Im Mittelpunkt der Story stehen vier Paare, die alle die Höhen und Tiefen einer Schwangerschaft durchmachen. Regie übernimmt der britische Regisseur Kirk Jones («Everybody's Fine»). Die Dreharbeiten beginnen noch in diesem Sommer. Der Film soll am amerikanischen Muttertag 2012 Premiere haben.

