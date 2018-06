Los Angeles (dpa) - Der britische Schauspieler Sean Bean («Herr der Ringe», «Flightplan - Ohne jede Spur») möchte in die Märchenwelt der Gebrüder Grimm eintauchen. Dem «Hollywood Reporter» zufolge verhandelt er um die Rolle von Schneewittchens Vater in der noch titellosen Märchenverfilmung unter der Regie von Tarsem Singh.

Lily Collins, die 22-jährige Tochter des britischen Rockers Phil Collins, übernimmt die «Snow White»-Hauptrolle. 2009 hatte Collins in dem Drama «Blind Side - Die große Chance» an der Seite von Sandra Bullock ihr Filmdebüt gegeben. Julia Roberts mimt die böse Königin, Armie Hammer («The Social Network») spielt den Prinzen Andrew Alcott. Die neue Filmversion des alten Grimm-Märchens soll als modernes Comedy-Abenteuer inszeniert werden. Die Dreharbeiten im kanadischen Montreal sind bereits angelaufen. Der Film soll im März 2012 in die US-Kinos kommen.

