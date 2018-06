Bamberg (dpa) - Archäologen haben im oberfränkischen Landkreis Bamberg erstmals in Deutschland steinzeitliche Höhlenkunst entdeckt. Die zwischen 10 000 und 12 000 Jahre alten Wandverzierungen zeigen zahlreiche Geschlechtsorgane und wurden in einer Grotte gefunden. Es handelt sich um die älteste Höhlenkunst in Zentraleuropa, hieß es vom Denkmalpflege-Landesamt. Die fünf Meter lange Höhle wurde bereits 1991 entdeckt, aber erst jetzt wurde die Bedeutung der Zeichnungen bestätigt.

