New York (dpa) - Die Existenz ganzer Staaten ist durch den Klimawandel gefährdet - so die Einschätzung des Leiters des UN-Umweltprogramms UNEP, Achim Steiner. Naturkatastrophen wie Hochwasser, Wirbelstürme und Dürren würden vor allem in Entwicklungsländern zu sozialer Instabilität führen, warnte Steiner im UN-Sicherheitsrat. Der Klimawandel könne die Welt entzweien und zu größerem Chaos, Spannungen und potenziellen Konflikten führen, so Steiner weiter.

