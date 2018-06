Mainz (dpa) - Rekordmeister Bayern München hat beim Liga total! Cup wenigstens den Trostpreis gewonnen. Das Star-Ensemble setzte sich im Spiel um Platz 3 gegen Mainz 05 mit 5:4 im Elfmeterschießen durch. Nach 2 x 30 Minuten hatte es 2:2 gestanden. Vor rund 32 000 Zuschauern brachte Nikolce Noveski die Gastgeber in der 11. Minute in Führung, die David Alaba kurz vor der Pause ausglich. Nils Petersen sorgte per Foulelfmeter für die 2:1-Bayern-Führung, doch der Mainzer Anthony Ujah schlug kurz vor Schluss noch einmal zurück. Vom Punkt versagten ausgerechnet den beiden Mainzer Torschützen die Nerven.

