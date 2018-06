San Francisco (dpa) - Das FBI hat 16 Hacker festgenommen. Die US-Bundespolizei wirft den mutmaßlichen Mitgliedern der Hackergruppe Anonymous vor, der Enthüllungsplattform Wikileaks geholfen zu haben. Wikileaks hatte in den vergangenen Monaten mit spektakulären Veröffentlichungen geheimer US-Regierungsdaten weltweit Schlagzeilen gemacht. In dem Zusammenhang habe es auch vier weitere Festnahmen in den Niederlanden sowie eine in Großbritannien gegeben, heißt es vom FBI.

