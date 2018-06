Hamburg (dpa) - Bonner Beschäftigte des Verteidigungsministeriums fordern von Kanzlerin Angela Merkel, die Umzugspläne von Verteidigungsminister Thomas de Maizière zu bremsen. Wenn Merkel dieser Regelung zustimmen würde, gäbe es einen Rutschbahneffekt aller Ministerien von Bonn nach Berlin, warnt der Personalrat beim Verteidigungsministerium nach einem Bericht der «Financial Times Deutschland» in einem Brief an Merkel. Die Mitarbeiter am ersten Dienstsitz Bonn seien stark verunsichert und in ihrem Vertrauen enttäuscht, zitiert das Blatt aus dem ihm vorliegenden Schreiben.

