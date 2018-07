Bratislava (dpa) - Eine 15-jährige Slowakin hat ihren Stiefvater erstochen, weil sie nicht mit Freunden ausgehen durfte. Das Mädchen stach dem 36-Jährigen am Abend in der gemeinsamen Wohnung in der Stadt Kremnica mit einem Küchenmesser in den Brustkorb. Der geständigen Jugendlichen droht eine Haftstrafe von zweieinhalb bis fünf Jahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.