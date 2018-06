Belgrad (dpa) - Der letzte mutmaßliche serbische Kriegsverbrecher ist gefasst worden. Goran Hadzic werden als Führer der serbischen Minderheit in Kroatien «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» zur Last gelegt. Hadzic wird unter anderem für ein Massaker im ostkroatischen Vukovar während des Bürgerkriegs in Kroatien verantwortlich gemacht. Dabei wurden 264 Kroaten ermordet. Außenminister Guido Westerwelle hat die Verhaftung begrüßt. Damit habe Serbien einen «Beitrag zur internationalen Gerechtigkeit» geleistet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.