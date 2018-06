New York (dpa) - Party-Girl Paris Hilton (30) geht unangenehmen Fragen aus dem Weg - buchstäblich. Während eines Interviews mit dem US-Fernsehsender ABC in ihrem Haus in Los Angeles wurde sie gefragt, ob sie das Gefühl habe, ihre beste Zeit sei vorbei.

Hilton schaute zu ihrer Pressesprecherin, schnaubte kurz, stand von ihrem Stuhl auf und lief aus dem Bild. Es war allerdings keine Live-Übertragung. Nach kurzer Beratung gab Hilton dann doch eine Antwort. «Ich bin seit über 15 Jahren im Geschäft, das ist eine sehr lange Zeit. Es ist wichtig, sich immer wieder neu zu erfinden und neue Projekte zu starten», so Hilton. Ihre Position als Party-Girl, das berühmt dafür ist, berühmt zu sein, machen ihr in den USA Promis wie Reality-Soap-Star Kim Kardashian (30) streitig.

Video-Clip aus dem ABC-Interview