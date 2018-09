Leverkusen (dpa) - Fußballprofi Arturo Vidal hat seinen Wechsel von Bayer Leverkusen zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin bestätigt.

«Ich bin glücklich, das ist ein großer und wichtiger Schritt in meiner Karriere. Meine Erfahrungen in Deutschland werden mir in Italien helfen», sagte der chilenische Nationalspieler in Santiago kurz vor der Rückkehr nach Europa.

Damit muss der FC Bayern München, der großes Interesse an einer Verpflichtung Vidals hatte, auf die erhoffte Verstärkung verzichten. Präsident Uli Hoeneß reagierte verstimmt und mit harscher Kritik auf die Entscheidung des Profis. «Da wurde ein Wort gebrochen», sagte Hoeneß im Online-Portal der «Bild»-Zeitung, «aber ich habe auf das Wort auch nicht viel gegeben. Da war ein südamerikanischer Spielervermittler involviert. Ich hatte also keine große Hoffnung, dass da Worte noch etwas zählen».

Hoeneß wirft Vidal indirekt vor, dass Geld mehr für ihn zählt als sein Versprechen. «Vidals Worte pro Bayern sind schon wieder 14 Tage her. In der Zwischenzeit sind einige Gelder über den Tisch geflossen, das verändert die Gefechtslage», sagte er.

Vidal, der 2007 für etwa 5,5 Millionen Euro von Bayer Leverkusen verpflichtet wurde, soll für eine Summe zwischen 10,5 und 12 Millionen Euro nach Italien wechseln. 30 Prozent der Ablöse gehen laut Vertrag an seinen Heimatclub Colo Colo.

Sowohl Bayer Leverkusen als auch Juventus Turin wollten den Wechsel noch nicht bestätigten. «Faktisch abgeschlossen ist das noch nicht, aber es wurden gute Gespräche geführt», sagte ein Bayer-Sprecher. Laut italienischen Medienberichten soll Vidal einen Fünfjahresvertrag in Turin unterschreiben. Damit wäre er nach Marcelo Salas der zweite Chilene bei Juventus. «Ich bin sehr zufrieden, dass mir diese Chance gegeben wird», sagte Vidal.