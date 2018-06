Inhalt Seite 1 — Gmünd soll «Bud-Spencer-Tunnel» bekommen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schwäbisch Gmünd (dpa) - Verkehrspolitik in Schwäbisch Gmünd ist eher was für Hartgesottene. Es sei denn, Witzbolde im Internet stricken daraus eine bundesweite Spaß-Guerilla-Aktion.

Und so setzen sich im Moment Zehntausende Internetnutzer dafür ein, dass die Stadt einen neuen Tunnel nach Italowesternheld Bud Spencer benennt. Den Baden-Württembergern wäre ein «Salvator-Tunnel» oder ein «Staufer-Tunnel» lieber. Aber weil jeder im Internet seine Stimme abgeben kann, haben die 60 000 Einwohner von Schwäbisch Gmünd gegen die Übermacht aus dem Netz kaum eine Chance.

Die Facebook-Gruppe «Bud-Spencer-Tunnel Schwäbisch Gmünd wählen!» scheint kaum noch zu bremsen zu sein. Weit mehr als 20 000 Menschen hatten dort bis Wochenmitte bekundet, auf der Homepage von Schwäbisch Gmünd schon ihre Stimme für den Schauspieler abgegeben zu haben.

Sie machten zudem ihre Freunde auf die Aktion aufmerksam: Fast 120 000 Einladungen an andere Facebook-Nutzer wurden verschickt. Ständig kamen neue Fans hinzu. Die Rathausspitze gibt sich trotzdem gelassen. «Das ist eine lustige Geschichte. Der Gemeinderat wird das Ergebnis auch diskutieren», sagte Stadt-Sprecher Markus Herrmann. Der Bund hatte das 180-Millionen-Euro-Bauwerk als teuerste Ortsumgehung in Deutschland eingestuft.

Die Stadt hatte sich schon vor Monaten entschieden, die Bürger bei der Namenssuche für den neuen Tunnel der Bundesstraße 29 einzubinden, Also machten die Gmünder Vorschläge: «Salvator-Tunnel» war der beliebteste Vorschlag - wegen der Salvator-Wallfahrtsanlage in Schwäbisch Gmünd. Oder «Staufer-Tunnel» - weil die Stadt eine lange Tradition mit dem Kaisergeschlecht verbindet. Sehr häufig vorgeschlagen wurde auch «Einhorn-Tunnel» - das Fabelwesen ist das Wappentier der Stadt. Und irgendwer schlug «Bud-Spencer-Tunnel» vor.

Die Stadtverwaltung sammelte alle Vorschläge, löschte solche, die pornografisch und strafrechtlich relevant waren - und gab die restlichen zur Abstimmung im Internet frei. So steht nun auch Bud Spencer zur Wahl.

Ein Facebook-Nutzer entdeckte das und gründete die Gruppe. «Da politische Partizipation eine der wichtigsten Säulen unserer Demokratie ist, bitte ich euch, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, um eure Stimme», schrieb er. Und weiter: «Da uns die meisten vorgeschlagenen Namen aber viel zu langweilig sind, haben wir beschlossen: Der Tunnel in Schwäbisch Gmünd soll künftig auf den Namen "Bud-Spencer-Tunnel" hören.» Seit einigen Tagen verbreitet sich der Aufruf nun in Windeseile bei Facebook und in allen möglichen Diskussionsforen. Längst genießt er Kult-Status.