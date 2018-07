Palma (dpa) - Ein Flugzeug mit 186 Menschen an Bord ist mit Feuer in einem Triebwerk auf Mallorca gelandet. Die Landung sei problemlos abgelaufen, teilte der spanische Flughafenbetreiber Aena mit. Die Boeing der britischen Billigfluggesellschaft Jet2 war auf Ibiza in Richtung Manchester gestartet. Der Pilot hat laut spanischer Medien etwa eine halbe Stunde später festgestellt, dass eines der Triebwerke in Brand geraten war. Daraufhin habe er den Flughafen von Palma de Mallorca um Landeerlaubnis gebeten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.