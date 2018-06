Stuttgart (dpa) - Die Liberalen in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen machen bei der Reform des Länderfinanzausgleichs Druck. Es könne nicht sein, dass eines der drängendsten finanzpolitischen Themen weiter auf die lange Bank geschoben werde. So lautet die Kritik der FDP-Fraktionschefs Hans-Ulrich Rülke, Thomas Hacker und Florian Rentsch in einer gemeinsamen Mitteilung. Sie beklagen, dass es im derzeitigen System weder für Geber- noch für die Nehmerländer attraktiv sei, sich um eine Steigerung der Finanzkraft zu bemühen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.