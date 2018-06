München (dpa) - Viele Rastanlagen in Deutschland sind einem ADAC-Test zufolge zu teuer und familienunfreundlich. Außerdem bieten sie Fußgängern zu wenig Sicherheit. Das ergab der heute veröffentlichte neue Rastanlagentest des Autoclubs. Die Tester nahmen insgesamt 50 Autobahnraststätten und Autohöfe an Deutschlands Hauptreiserouten unter die Lupe. Immerhin die Hälfte der Anlagen bekam insgesamt eine gute Note. Nur eine Raststätte schaffte ein «sehr gut»: Die Anlage Recknitz-Niederung an der Autobahn 19 in Mecklenburg-Vorpommern.

