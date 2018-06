Kabul (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle ist zu einem Überraschungsbesuch in Afghanistan eingetroffen. In der Hauptstadt Kabul will er heute unter anderen Präsident Hamid Karsai und den neuen Kommandeur der internationalen Schutztruppe Isaf, US-General John Allen, treffen. Bei den Gesprächen wird es unter anderem um die schrittweise Übergabe der Sicherheitsverantwortung an die Afghanen und die Vorbereitung der Afghanistan-Konferenz in Bonn am 5. Dezember gehen.

