Leverkusen (dpa) - Fußballprofi Arturo Vidal hat seinen Wechsel von Bayer Leverkusen zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin bestätigt. Seine Erfahrungen in Deutschland würden ihm in Italien helfen, sagte der chilenische Nationalspieler in Santiago kurz vor der Rückkehr nach Europa. Vidal, der 2007 für etwa 5,5 Millionen Euro von Bayer Leverkusen verpflichtet wurde, soll für eine Summe zwischen 10,5 und 12 Millionen Euro nach Italien wechseln.

