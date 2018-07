Wunsiedel (dpa) - Das Grab von Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß im bayerischen Wunsiedel ist knapp 24 Jahre nach seinem Tod aufgelöst werden. In Abstimmung mit seiner Familie sei seine Leiche ausgegraben worden, bestätigte Kirchenvorstand Peter Seißer entsprechende Medienberichte. Die Aktion fand gestern am frühen Morgen statt. Die sterblichen Überreste von Rudolf Heß sollen nun verbrannt und die Asche auf hoher See verstreut werden. Das soll verhindern, dass Wunsiedel zu einem Pilgerort für Rechtsradikale wird.

