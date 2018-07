Münster (dpa) - Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Südhessen ist eine Leiche entdeckt worden. Dabei handelt es sich vermutlich um die 62 Jahre alte Bewohnerin des zerstörten Obergeschosses. Letzte Gewissheit soll eine Obduktion ergeben. Ein neunjähriger Junge konnte gerettet werden. Er erlitt einen Schock. Lange war es nicht möglich, alle Bereiche des Hauses in Münster abzusuchen. Die Wucht der Explosion zerstörte das Obergeschoss stark, das Dach brach weg. Außerdem brach ein Feuer aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.