Köln (dpa) - Die nordrhein-westfälische Medienaufsicht strebt ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zur Menschenwürde im Fernsehen an. Für einen Musterprozess würde sich eine Szene aus der RTL-Reihe «Die Super Nanny» anbieten. Das sagte Jürgen Brautmeier, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW. RTL will nicht so weit gehen, unterstützt aber die Erstellung eines Gutachtens zum Thema Menschenwürde. In der kritisierten Szene geht es darum, dass eine Mutter ihre fünfjährige Tochter mehrfach schlägt und beschimpft, was die «Super Nanny» selbst als «Kindesmisshandlung» bewertet habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.