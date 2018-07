Oslo/Berlin (dpa) - Die norwegische Tageszeitung «Verdens Gang», bekannt als «VG», ist eine der auflagenstärksten Zeitungen des Landes. Die Zentrale hat ihren Sitz in Oslo. Sie gehört zur Schibsted Media Group. Chefredakteur der VG ist der 53-jährige Torry Petersen.

Das Blatt hat eine Auflage von 240 000. Die Printausgabe erreicht täglich etwa 900 000 Leser, die Online-Ausgabe rund 1,6 Millionen Nutzer. Die Tageszeitung bedient alle Themen von Politik über Wirtschaft bis zu bunten Themen. Das Verlagsgebäude der «VG» liegt in der bekannten Osloer Straße «Akersgata», in Augenhöhe mit den wichtigsten Institutionen der norwegischen Politik wie dem Büro des Ministerpräsidenten. Neben der Osloer Zentrale unterhält das Blatt mehrere lokale Redaktionen sowie Korrespondenten im Ausland.

«VG» wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von einer Gruppe gegründet, die engen Kontakt zum norwegischen Widerstand hatte. Ihr Name «Verdens Gang» bedeutet im Deutschen so viel wie «Der Weg der Welt». Die erste Ausgabe erschien am 23. Juni 1945. Seit 1966 ist die Zeitung im Besitz von Schibsted. Der Mediengruppe gehören unter anderem die norwegischen Blätter «Aftenposten» und «Aftonbladet» sowie die schwedische Tageszeitung «Svenska Dagbladet».

Verdens Gang